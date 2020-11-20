انت الان تتابع تفاصيل خبر طبيب طيران وعناية مركزة.. كيف يتم نقل النجم محمد صلاح والنني إلى لندن؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسافر النجم المصري محمد صلاح واللاعب القدير محمد النني ثنائي منتخب مصر إلى انجلترا ظهر اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر من أجل استكمال العلاج من الفيروس الخطير كورونا كوفيد-19، وسط متابعة هامة من العديد من عشاق النجم المصري في جميع أنحاء العالم بعد إصابته بالفيروس.

نقل محمد صلاح إلى لندن

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال بيان هام له تم نشره أمس الخميس، أنه تم التنسيق مع نادي ليفربول وأرسنال الإنجليزي، حيث تم الاتفاق على سفر الثنائي على طائرة خاصة اليوم بعد إيجابية نتيجة المسحة الثانية التي أظهرت عدم تعافيهما.

وأشار مصدر من خلال تصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن النني وصلاح سوف يسافران ظهر اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة، تم تجهيزها طبياً، حيث يرافق اللاعبان فريق طبي تحت رئاسة طبيب الطيران، كما تحتوي الطائرة على معدات تشبه الأجهزة الموجودة في العناية المركزة، كما أنه سوف يتم عزلهما من خلال جهاز عزل حديث مركب في الطائرة ويتحكم فيه الطبيب.

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حيث يوفر جهاز العزل نظام تهوية يحد من تسرب فيروس كورونا، كما أنه سوف يتم توفير الأكسجين إذا لزم الأمر للنجم محمد صلاح والنجم محمد النني.