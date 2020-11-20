عاجل: إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أعلن النادى الأهلى إصابة النجم صالح جمعه، لاعب خط وسط الفريق، منذ قليل، بفيروس كورونا. ويعد صالح ثانى اللاعبين المصابين داخل القلعة الحمراء، بعد إصابة اللاعب الدولى محمود عبدالمنعم كهربا. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» فى كأس مصر غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8. وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، قد صرح بحقيقة مخالطة محمود عبد المنعم كهربا لعدد من اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية عقب تأكد إصابة اللاعب الدولي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي خضعها لها المارد الأحمر قبل مواجهة الكأس المقبلة.

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