الأمطار تغرق شوارع الاسكندرية ومستشفى الأطفال بالرمل "صور"

شهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور لغرق العديد من المناطق في محافظة الاسكندرية، تأثرًا بغزارة مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.

أشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، إلى أن الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي تتعرض إلى نوة "باقى المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

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وأكد جابر، أن عمليات سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار.

