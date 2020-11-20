استعداد محمد صلاح والنني للسفر إلى إنجلترا "تفاصيل"

وصل كلًا من محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال، إلى مطار الغردقة، استعدادا لمغادرته إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة.
تقلع الطائرة الخاصة التي جهزها ليفربول بالتعاون مع آرسنال، لنقل صلاح والنني، أملًا في تعافيهما قريبًا إلى إنجلترا خلال ساعة من الآن.
كان قد تم نقل محمد صلاح إلى مطار الغردقة، في سيارة خاصة ومجهزة طبيًا، بسبب إصابته بفيروس كورونا التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
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الجدير بالذكر، أن تم الكشف عن إصابة محمد النني بفيروس كورونا بعدما حضر فرح شقيق محمد صلاح، لتظهر إصابته بعد صلاح بعدة أيام.
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