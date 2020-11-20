انتشال جثتى طفلين شقيقين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

ونجحت القوات فى استخراج شخصين مصابين أحدهما 20 عاما والآخر 48 عاما، من تحت الأنقاض، ويجرى رفع الأنقاض بحثا عن آخرين.

كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد انهيار سقف عقار بحى الجمرك، وانتقل محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار.

يذكر أن نوة "باقى المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض فى درجات الحرارة.