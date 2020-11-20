ونجحت القوات فى استخراج شخصين مصابين أحدهما 20 عاما والآخر 48 عاما، من تحت الأنقاض، ويجرى رفع الأنقاض بحثا عن آخرين.
كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد انهيار سقف عقار بحى الجمرك، وانتقل محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار.
يذكر أن نوة "باقى المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض فى درجات الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتشال جثتى طفلين شقيقين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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