سفارة مصر ببكين تنظم لقاء حول استراتيجية مصر الناجحة فى مكافحة الإرهاب

استضاف محمد البدرى سفير جمهورية مصر العربية فى بكين لقاءً مفتوحا حول "استراتيجية مصر الناجحة فى مكافحة الإرهاب" حضره لفيف من رجال الدولة بالصين والسفراء المُعتمدين لديها.





واستعرض محمد البدرى، وفقا لبيان صحفى، المحاور الأساسية للإستراتيجية المصرية فى مكافحة الإرهاب، مركزا على النهج الشامل لها بعد ثورة 30 يونيو، والذى لم يكتف بالتعامل مع البعد الأمنى لظاهرة الإرهاب، وإنما امتد ليتعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية المُغذية لهذه الظاهرة، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل نجح فى تحقيق قفزة تنموية ضخمة على مدار السنوات الماضية، وذلك جنبا إلى جنب مع التعامل الفكرى مع الظاهرة من خلال العمل على تطوير الوعى المجتمعي، مبرزاً فى هذا الإطار الدور المحورى للأزهر الشريف فى التصدى للأفكار المتطرفة ونشر تعاليم الإسلام السمحة.

كما ألقى السفير البدرى الضوء على ملامح الفكر المتطرف مُندداً بالرؤية المشوهة المنتشرة فى كثير من المجتمعات التى تعانى من داء الاسلاموفوبيا، وضرورة الكف عن الخلط بين الإسلام والإرهاب، مستعرضاً نماذج من انحراف التفسيرات للأديان والأيدولوجيات عبر التاريخ البشرى.

وشدّد فى هذا الصدد على أهمية التعاون الدولى فى مواجهة هذا التحدى العابر للحدود، وضرورة مواجهة الدول التى ترعى وتمول وتنقل وتُسلح الإرهاب، مشيراً إلى أن أى محاولة لتوظيف الفكر المتطرف لتقويض الدولة ستفشل، ومؤكدا على أهمية الحفاظ على الدول ومؤسساتها.

كذلك تم استعراض جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة فى مكافحة الإرهاب، خاصة فى منطقة شمال شرق سيناء، وإلقاء الضوء على نجاح الاستراتيجية العسكرية فى مواجهة الإرهاب، دون المساس بأمن واستقرار المواطنين المصريين وحقوقهم، وامتداد دورها ليشمل تحقيق أبعاد تنموية واجتماعية داعمة لجهود حفظ الأمن والاستقرار فى سيناء وعموم أراضى الوطن.