عاجل.. التموين: استقرار أسعار السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أى من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً استقرار أسعار كل السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أى ممارسات احتكارية.

وفى سياق متصل، تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر نوفمبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، إذ تم ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.

وناشد "التموين" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.