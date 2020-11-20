صور.. بدء تنفيذ «التصالح حياة» فى محافظة سوهاج 

بدأت مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، فى محافظة سوهاج، وتحديدا فى قرى "الكوامل- الهجارسة – أولاد شلول – عرابة أبو الدهب - سعد الله" التابعة لمركز سوهاج.





تم فحص الأوراق والتأكد من بيانات المواطنين، وحصر 43 حالة مستحقة للدعم فى مخالفات البناء، ودفع سداد مبالغ جدية التصالح بحضور طارق الفقى محافظ سوهاج وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ. جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر على احتياجا مستوى الجمهورية.

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