رسميا.. الكاف يستبعد قطر ويختار القاهرة لاستضافة السوبر الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم مباراة السوبر الأفريقى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بين الفائز بدورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

وأصدر كاف بيانا رسميا جاء فيه، "بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطرى لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة توتال CAF كأس السوبر 2020 فى دولة قطر والتى كانت مقررة فى الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020".

كأس السوبر ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال عادة ما تجمع المباراة الفائز بلقب دوري الأبطال مع الفائز بلقب توتال كأس الكونفيدرالية، حيث ستقام النسخه 29 من كأس السوبر 2020 في القاهرة .

من جانبه، أعرب أحمد أحمد عن "امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وكذلك لسلطات الدولة، على التزامهم المستمر إلى جانب وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل يواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020 ".