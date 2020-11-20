محمد صلاح يصل مطار الغردقة الدولي للمغادرة إلى لندن

وصل منذ قليل، مطار الغردقة الدولى، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، استعدادا للمغادرة إلى لندن على متن طائرة خاصة، حيث وصل صلاح فى سيارة مرسيدس سوداء اللون، وسط تأمين من رجال الشرطة والطيران المدني.

ومن المقرر أن تغادر طائرة صلاح خلال دقائق إلى لندن وبرفقته النجم محمد النني لاعب الارسنال الانجليزي لاستكمال العزل الطبي لهم في انجلترا.

وقامت السيارة التي كانت تقل صلاح للمطار بالدخول حتي مهبط الطائرة مباشرة التي وصلت من مالطا ومجهزة طبيا لنقلهما لانجلترا .

وكان قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم الاتفاق مع نادي ليفربول وأرسنال الانجليزيين على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما أمس وجاءت نتيجتيهما ايجابية.