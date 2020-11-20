فنان تشكيلي يبدع في الرسم على الرمل بالواحات.. فيديو

فن الرسم بالرمل من الفنون التشكيلية وظهر هذا الفن بمدينة الجزائر منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي على يد الفنان التشكيلي الطاهر جديد .

وظهر عن طريق الصدفة عندما قام جديد برسم لوحة زيتية في فناء منزله العائلي ذو الأرضية الرملية و ترك اللوحة لبضع دقائق لتجف ويقوم بجلب بعض الأغراض من الداخل و لما عاد وجد الرياح قد أسقطت لوحته علي الارض و فوق الرمل و لما رفعها وجد حبيبات الرمل قد التصقت بإمكان الألوان التي لم تجف بعد

ولاحظت عينه الفنية جمال اللوحة بعد التصاق الرمل بها فكانت هذه هي المرة الاولي في تاريخ الفنون العالمية في استعمال الرمل في إنجاز لوحات فنية ويعتبر جديد هو مؤسس هذا الفن وبدأ هذا الفن في الانتشار بعد ذلك .

واراد الفنان التشكيلي احمد وهبة ان يحي تراث الواحات منذ أكثر من ٢٠ عام فقام بالرسم باستخدام الرمل و صاحب العهد الخامس من العمر والذي بدات منذا الصغر ان تظهر موهبته في الرسم واستخدم جميع الخامات في الرسم حتي وصل إلي استخدام الرمل في الرسم .

في البداية يقول أحمد وهبه الفنان التشكيلي لعدسة صدي البلد في لقاء خاص : انا من أبناء الواحات وفي أواخر العقد الخامس من العمر واقوم بالرسم باستخدام الرمال و الغراء واتجه للتميز عن غيري من الفنانين واتجهت للرسم بالرمل تحديدًا واقوم بعرض أعمال تراث الواحات وبعض عاداتهم وتقاليدهم واشكال بيوتهم في محاولة احياء هذا التراث من جديد من خلال هذه الاعمال.

وأضاف وهبه انه يستخدم خامات مختلفة مثل اخشاب شجر الدوم واحجار رقيقة من الجبال والاخشاب العادية، ويعتمد علي الاحجار الرملية والاحجار ذات الألوان الصريحة ويضيف لهم مواد لاصقة اما طبيعية او مصنعه لتثبيت أعماله.

واشار احمد وهبة الى ان خبرته في هذا المجال معتمدة على التجربة في الخامات المختلفة، ومحاولة تطوير اعماله لتكون محاكاة للتراث بشكل عصري ينال إعجاب الجمهور.

واوضح وهبة ان الأسعارتبدا من ٢٠٠ جنيها للوحة وهي مناسبة مقارنة بجودة الأعمال وتميز الاشكال والرسومات وتنال إقبال كبير من محبين الاعمال الفنية اليدوية .