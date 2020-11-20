وزير الزراعة يوزع 140 طن تقاوي شعير مجانا على فلاحي مطروح

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع 140 طن شعير مجانا على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الامطار في مناطق الزراعات المطرية.

وقال القصير: إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظة مطروح وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" تم تخصيص 1.8مليار جنية لمحافظة مطروح لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية.

واكد القصير انه مشروعا متكاملا يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وسوف يبدأ تنفيذه في القريب العاجل مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمزراعي مطروح سواء من خلال الإرشاد الزراعي أو التقاوي والشتلات المجانية بالإضافة إلى الدعم الفني من مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

من ناحيته أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة من أجل تنمية المناطق الرعوية والوديان ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة معبرا عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والتي استمرت لمدة يومين.

قال د عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن وزير الزراعة قام بتوزيع 140 طن من تقاوي الشعير مجانا على 2333 مزارع بمناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني لزراعة 4666 فدان.

واضاف زغلول أن التقاوي من انتاج وزارة الزراعة بالإضافة إلى إقامة 227 حقلا إرشاديا لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة وأصناف التقاوي الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام أمس بزيارة لمحافظة مطروح استمرت لمدة يومين تفقد خلالها بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوه والتقى مع عمد وعواقل مطروح ناقش معهم آفاق التنمية في المحافظة.