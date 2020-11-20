التنمية المحلية تتابع تعامل المحافظات مع موجة الطقس السيئ

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الإسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتي اليوم الجمعة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وتابع اللواء محمود شعراوي سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الأسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم الي الشوارع الا للضرورة القصوي لمساعدة الاجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق .

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وقال "شعراوي" أنه يتلقي تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات ، حيث أشارت آخر التقارير إلي سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الاسكندرية مما أدي الى تراكمات مياه بكافة شوارع وميادين المحافظة وجارى التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الاحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح التقرير الي قيام محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بتفقد الوضع في بعض المناطق بالمحافظة لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.

كما يقوم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة المحافظة لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية.

وأضاف التقرير ان محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة علي بعض المناطق وتقوم الاجهزة المعنية بالمحافظة بالمتابعة ، وكذا وجود نشاط للرياح علي محافظة مطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي بعض القري في مراكز محافظة الشرقية ، وكذا أمطار متوسطة علي بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة علي بعض المناطق بالقليوبية .

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الاسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

ووجه شعراوي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة التواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع .