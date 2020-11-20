النائبة هالة كمال: الرئيس السيسي وضع مصر على خارطة الدول العظمى

تقدمت النائبة هالة كمال ،عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة في حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده. وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مصر على خارطة الدول العظمى، وكان أكبر دليل علي ذلك نجاح الدولة المصرية، في معالجة جائحة كورونا وسجلت مصر، أقل معدل إصابات عالميا، بل وحققت أيضاً الدولة المصرية أعلي نسبة نمو وازدهار، وسيتوقف التاريخ كثيراً عند انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الدولة المصرية ومواجهةالتحديات، والعمل لصالح هذا الوطن، فكل عام وجابر الخواطر كما أطلق عليه المصريين بخير وتقدم وازدهار

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