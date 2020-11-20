المرور تحذر المواطنين من سرعة القيادة بسبب غزارة الأمطار

حذرت إدارة المرور، المواطنين من السير بسرعة جنونية على الطرق بعد هطول الأمطار على العديد من الطرق، تجنبًا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين.

شهدت العديد من المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة هطول الأمطار بغزارة، بعدما انخفضت درجات الحرارة، ومن ثم تصدر الطقس اليوم محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أوضحت إدارة المرور، أن السرعة الجنونية خلال هطول الأمطار تجعل السائق يفقد السيطرة على المركبة والاصطدام بسيارات آخرى، تكون متواجدة بالطرق لذلك يجب التهدئة خلال سوء الأحوال الجوية منعا لسقوط أى مصابين نتيجة أى حوادث.

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كما شددت على تعاون السائقين مع رجال المرور اثناء السير على الطرق والالتزام، بقرارات الغلق لحين إعادة فتح الطرق لأنها تقى المواطنين من الحوادث.

