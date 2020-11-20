فيديو.. محافظ المنيا يفاجئ أصحاب المحلات والزبائن بسبب الكمامات

قرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إغلاق 3 مطاعم، وقاعتى افراح، ومقهى، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات، بشوارع طه حسين، وعدنان المالكى، وحى شلبى، بشمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهى بضرورة التزام المواطنين المترددين بارتداء الكمامة، والحفاظ على نسبة الـ 50% للسعة الاستيعابية للمكان والمقررة من الدولة، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ومناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر، مؤكداً على ضرورة التزام العاملين فى المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، ومشيرًا الى أن كل مدير مطعم أو مقهى كان قد وقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفورى ووقف النشاط.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهى والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، والتشديد على تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التى أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية "2342200 - 2320001"، والخط الساخن بالديوان العام"144".