التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

وتابع محمود شعراوى سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطنى محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التى أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لشفط تراكمات المياه فى عدد من المناطق.

ووجه شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوى إنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع فى المحافظات، إذ أشارت آخر التقارير إلى سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية مما أدى إلى تراكمات مياه بكل شوارع وميادين المحافظة وجار التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الأحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح التقرير قيام محافظ الإسكندرية محمد الشريف بمتابعة الوضع فى بعض المناطق بالمحافظة، إذ تم شفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق.

كما زار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المحافظة لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية.

كما أضاف التقرير أن محافظتى القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وتقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة بالمتابعة، وكذا وجود نشاط للرياح على محافظة مطروح ، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى فى مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة على بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقليوبية.

وطالب وزير التنمية المحلية ، من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وأكد شعراوى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خصوصا شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الاخرى التى تشهد موجة من الطقس السيىء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وطالب شعراوى ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.