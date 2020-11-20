صور.. الغربية: افتتاح المساجد يؤكد اهتمام الأوقاف ببيوت الله معنى ومبنى

شهد عبد القادر النورى، سكرتير عام محافظة الدقهلية نائبًا عن المحافظ، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح 5 مساجد جديدة بالمحافظة، وأدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الموافى بقرية كفر الحاج بمدينة شربين بالدقهلية، وألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان: "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره".





وأشاد السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدًا أن افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الأسابيع الماضية بمحافظة الدقهلية يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

كما أشاد السكرتير العام بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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