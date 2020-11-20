البابا ثبودروس ينعى الأنبا ايرينوس بطريرك صربيا

وكان الأنبا ايرينوس، نقل للمستشفى للعلاج عقب مشاركته فى جنازة رئيس اساقفة الجبل الأسود، والتى شارك فيها الآلاف المواطنين من أبناء الكنيسة وقد أصيب عقب مشاركته فى الجنازة بأيام قليلة.

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