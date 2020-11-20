القابضة لمياه الشرب: أمطار القاهرة والجيزة خفيفة.. وغير مؤثرة على الطرق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الجمعة، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة وسط استعدادات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.





وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة فى بيان اليوم إلى سقوط أمطار شديد فى البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق "العمرانية الغربية، والعمرانية الشرقية، وسيدى عمار وفيصل والهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس والطالبية ونصر الدين، وأنفاق 15 مايو، ونفق شيراتون، ونفق وادى النيل، ونفق أحمد عرابى، ونفق إمبابة، ونفق المنيرة"، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أى تجمعات أولا بأول.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة فى مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أى تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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