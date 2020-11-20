صور.. ختام برنامج إعداد مدربى مبادرات التوعية المجتمعية بفيروس كورونا

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم الجمعة، فعاليات البرنامج التدريبى لإعداد مدربين للمبادرات المجتمعية للتوعية بفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة اليونسيف.





جاء ذلك بحضور راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، بمركز التعليم المدنى بالعاشر من رمضان، والذى نظمته الوزارة خلال الفترة من "15 - 20" نوفمبر الجارى، بمشاركة 30 مشاركا من 6 محافظات بواقع 5 من كل محافظة.



وتناولت فعاليات اليوم الخامس والأخير ورشة عمل حول "كيف يمكننا استحداث الأفكار واختيار الحلول" مع الاستشارى الدكتور حسام السيد، ثم ورشة عمل حول عرض الأفكار والمشاريع مع الاستشارى الدكتور خالد الشافعى، ثم صياغة الأهداف والأنشطة لتكوين المبادرة، وصياغة وآليات التوثيق الخاصة بالمبادرات مع الدكتور حسام السيد، ثم تطبيقات عملية للمشاركين من خلال قيادتهم لجلسات مختلفة، وتقديم المشاركين الخطة المستقبلية لتنفيذ المبادرات.



وتتضمن البرنامج عدة مراحل، بدأت بإطلاق المرحلة الأولى، والتى تضمنت إطلاق اللينك الخاص بتقديم المدربين من 6 محافظات "القاهرة، الاسكندرية، أسيوط، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وتم اختيار 5 مدربين من خلال مقابلات شخصية عبر برنامج زووم، أعقبها انطلاق أولى الورش التدريبية لتدريب المدربين الذى تم اختيارهم على كيفية وإعداد وصياغة المبادرات المجتمعية للتوعية بفيروس كورونا.