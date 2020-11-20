صور- بعد افتتاح 6 مساجد.. محافظ الفيوم يشكر وزير الأوقاف

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد جديدة بالمحافظة.





وأوضح بيان صحفى، أن المشاركين أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بطامية بمحافظة الفيوم وألقى خطبة الجمعة الدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم تحت عنوان: "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره". وقد وجه المحافظ، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، مؤكدًا أن الأوقاف تبرهن على اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى بالافتتاحات المستمرة، والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تدخر فى ذلك جهدًا. كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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