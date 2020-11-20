مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار آخر بالإسكندرية

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البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع جامع سلطان بمنطقة كرموز بحى غرب، ووجود مصابين.
انتقل مسؤولو حى غرب وقوات الحماية المدنية بمعداتها، وتبين أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضى وطابقين علويين، وسقوط أجزاء من العقار، ما أسفر عن مصرع المدعو "أحمد محمد" عمره 20 عاما، وإصابة 2 آخرين.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
كان حى الجمرك فى الإسكندرية شهد، اليوم، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب فى وفاة طفلين وإصابة اثنين آخرين.
وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقى المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض فى درجات الحرارة، ما تسبب فى غرق عدد من الشوارع.
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