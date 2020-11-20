بسبب الطقس السيء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

لقى شاب يدعى "أحمد.م.ع" 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، إثر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول.

وتلقت غرفة حى غرب بالأسكندرية، بلاغاً يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق في شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز وتم الوصول إلى محل البلاغ، ونقلت سيارات الإسعاف، شخص متوفى شاب و 4 مصابين إلى مستشفى الاميرى الجامعي.

وشهدت الإسكندرية اليوم الجمعة، انهيار عقار آخر بحي الجمرك، بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن انهيار عقار الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة مصاب إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض، مضيفاً أن هناك جهود مستمرة لقوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها فى كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.

العقار المنهار