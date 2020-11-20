القومي لحقوق الإنسان يكرم 3 أعمال درامية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن جزء من رصيد مصر الحضاري، وخط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية المصرية، معتبرًا أن الدراما التلفزيونية تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها بين المواطنين. فالدراما التلفزيونية من أهم هذه الأشكال التي لها القدرة على التناول غير المباشر للقضايا التي تهم الجمهور ويمكنها إذا استغلت إمكانياتها وقدراتها على التأثير أن تدعم قيم حقوق الإنسان وتعمل على نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال السنوي الذي يقيمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز المجلس السنوية للأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان 2020.

وقال جمال فهمى رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، إنه تم تشكيل لجنة تحكيم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان برئاسة المخرجة أنعام محمد على وضمت نخبة من المتخصصين والخبراء لاختيار أفضل الأعمال، من حيث احترامها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأضاف أن اللجنة تابعت المسلسلات التي تم عرضها خلال الشهر واختارت 3 أعمال درامية بالإضافة الى مسلسل كارتوني لتكريمها في الاحتفالية.

يشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة، القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن المجلس يقيم هذا الاحتفال السنوي لتكريم الأعمال الدرامية منذ 2011.