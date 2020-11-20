موجز السوشيال ميديا.. كهربا يستمع للقرآن داخل العزل.. ورد فعل عبد الله جمعة بعد إصابة شقيقه بكورونا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي،مقطع فيديو له من داخل غرفة العزل الخاصة به بعد إصابته بفيروس كورونا.

وظهر كهربا بالفيديو ممسكا لاب توب ومستمعا لبعض الآيات القرآنية من سورة" الكهف "بتلاوة الشيخ ياسر الدوسري داخل غرفة العزل بأحد الفنادق.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الإسكندرية تزامنا مع هطول أمطار كثيفه عليها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اسكندرية والبرق جميلة في الشتاء" و"‏يا جماعه هنا إسكندرية بتمطر سيول و برق و رعد"

حرص عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، على تقديم الدعم والمساندة لشقيقه صالح جمعة المصاب بفيروس كورونا.

ونشر عبد الله جمعة عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، صورة لـ شقيقه صالح جمعة ، وعلق عليها قائلا: "الف سلامة عليك وترجع بألف سلامة شفاك الله".

اتاحت شركة فيس بوك العالمية المالكة لموفع التدوينات القصير تويتر خاصية" Fleets" والتي تتح للمستخدمين عمل تغريدات مؤقته على هيئة استورى تظهر أعلى الشاشة عند فتح التطبيق وتختفى من تلقاء نفسها بعد 24 ساعة .

ولقيت هذة الميزة اقبال كيثف على استخدامها من رواد توبتر حول العالم فيما فضل عدم استخدام هذة الخاصية التي تجعل تويتر نسخه من فيس بوك و إنستجرام.

شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، جمهورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نأدرة لملك السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وكتب تركي ال الشيخ معلقا على الصورة قائلا: "صورة نادره لمولاي الملك فهد رحمه الله عام ١٩٨٥م ... كاريزما تاريخية ... له منا وكل سعودي وعربي ومسلم الدعاء".