شركتا مياه وصرف القاهرة والجيزة تعلنان السيطرة على تجمعات الأمطار في الشوارع

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة في القاهرة والجيزة وسط استعدادات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلي سقوط أمطار شديد فى البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية و العمرانية الشرقية و سيدى عمار و فيصل و الهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس و الطالبية و نصر الدين، وانفاق 15مايو ونفق شيرتون ونفق وادي النيل ونفق احمدعرابي ونفق امبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أى تجمعات اولا بأول.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة فى مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.

وأشارت إلي أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أى تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الاسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كلا من الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية.

وباشر رسلان جهود شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.