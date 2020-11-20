شركتا مياه وصرف القاهرة والجيزة تعلنان السيطرة على تجمعات الأمطار في الشوارع

وأشارت إلي أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أى تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
يذكر أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الاسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كلا من الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية.
وباشر رسلان جهود شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.
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