انت الان تتابع تفاصيل خبر بشري سارة وزارة الإسكان تعلن موعد فتح باب الحجز فى الشقق السكنية الجديدة فى 5 محافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الإسكان موعد فتح باب الحجز فى الشقق السكنية الجديدة فى 5 محافظات بمساحات متنوعة تناسب مع كافة متطلبات المواطن المصري، كما ذكرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن حجز الوحدات السكنية سيتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مؤكدا مساحة الشقق السكنية الجديدة تصل إلى 120 متر من إجمالي 1011 شقة سكنية، لذا نقدم لكم عبر موقعكم مصر فايف أهم الشروط والضوابط والمدن المتاح فيها حجز الشقق السكنية.

موعد فتح باب التسجيل في الشقق السكنية

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار فى صباح اليوم عن موعد بدء التسجيل الإلكتروني للوحدات السكنية الجديدة والمقرر له أن يبدأ فى صباح يوم الأحد الموافق 22 من شهر نوفمبر 2020م وفقاً إلى العديد من الشروط والضوابط الجديدة.

شروط التقديم فى الشقق السكنية الجديدة

وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بعض من الآليات والضوابط التى من خلالها تستطيع وزارة الإسكان فى إختيار المتقدمين للإستفادة من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان المصرية والتى جاءت كالتالي:

يجب على المتقدم سداد مقدم الحجز الشقة السكنية البالغ 50 ألف جنية مصري.

يجب على المتقدم التعهد بالالتزام بسداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة للوزارة.

يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدات السكنية مصرى الجنسية.

يجب على المتقدم الحجز إلكترونياً، حيث يكون الأفضلية فى الإختيار باسبقية الحجز.

حجز الشقق السكنية فى 5 محافظات

شملت مدن المحافظات التى تم طرح المخططات السكنية الجديدة بها التالية:

مدينة رشيد الجديدة. مدينة 6 أكتوبر مدينة العاشر من رمضان. العبور. القاهرة الجديدة.

مساحات الوحدات السكنية

ذكرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مساحات الوحدات السكنية فى مدينة رشيد الجديدة تتراوح ما بين 90 متر مربع إلى 93 متر مربع، كما أوضحت أيضاً أن مساحات الوحدات السكنية فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر تتراوح ما بين 63 متر إلى 125 متر مربع.