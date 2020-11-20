السعودية: تخصيص أكثر من نصف مليار دولار للبحث عن لقاح لفيروس كورونا

أعلن الدكتور توفيق ربيعة، وزير الصحة السعودي، أنه تم تخصيص أكثر من نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وكان قد صرح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، بأن المملكة العربية السعودية قدمت دعمًا ماليًا لأبحاث تطوير لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأشار، إلى أن السعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد، خاصة أن النتائج الحالية للقاحات الجديدة مشجعة بشكل كبير.
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الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا انتشر خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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