صور: عادة سنوية.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بنجاتهم من الطاعون بإقامة الموائد

ويقيم أهالى قرية النزلة موائد طعام مليئة بالخيرات، متنوعة الأطعمة، ويجتمعون كبارها وصغارها، يشكرون الله، بعد أن أنقذ أجدادهم من وباء الكوليرا والطاعون، والذى ضرب صعيد مصر قرابة عام 1920 تقريبًا.

يقول محمود أحمد أبوطه، 67 عامًا، من أهالى القرية، لـ"دوت الخليج"، إنهم يحتفلون سنويًا فى آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، أو حسبما يتم الاتفاق بين جميع الأهالى، ويتم تقديم الطعام بساحة القرية أمام المسجد الكبير، الذى يعد أقدم مساجد القرية، ليوفى جميع الأهالى بنذورهم، بعد أن نجانا الله من الوباء، وشفى الله الجميع، حينما تفشت الكوليرا والطاعون.

ويتابع أبوطه، أن جميع أهل القرية اعتاد ذلك عقب انتشار الوباء وتفشيه، فلقد كان الجميع يودع قرابة 4 أو 5 أشخاص يوميًا، بعد وفاتهم من الوباء، الذى أطلق عليه "الشوطة"، وكان أهالينا يخضون على الأطفال من اللعب فى الشارع لعدم اصابته بالوباء ولحاقه بعداد الموتى.

نذر وتضرع ودعاء

ويضيف أن أهالى القرية نذروا نذرًا، حال أن ينجيهم الله من الوباء، سيقومون بالتصدق بإخراج الطعام والزكاة من ذلك المرض الفتاك وهذا الوباء الذى حل على جميع البلدان، مستشهدين بـ"داووا مرضاكم بالصدقة"، إلى أن استجاب الله لهم.

عادة سنوية

ويقول مدحت عباس، أحد أهالى القرية، ومن القائمين على المأدبة، لـ"دوت الخليج"، إن قرية النزلة بالشرق بهجورة، تحتفل بتلك العادة السنوية من أواخر كل شهر نوفمبر، لما توارثناه من الأجداد، لإخراج تلك الصدقة، لنجاة أهالى القرية من الطاعون، الذى اجتاحها منذ قرابة المئة عام.

ترسيخ تلك العادة

ويشير عباس، إلى أننا نقوم باصطحاب الأطفال، ودعوة جميع الأهالى بالقرية والقرى والنجوع المجاورة، لمشاركتنا تلك المأدبة، ولترسيخ تلك العادة فى الأطفال ليداوموا شكر الله على نعمته بعد افلاتهم من الموت بسبب الطاعون.

وأكد عباس، أن الجميع يقوم بإخراج صينية من الطعام بما يتوافر فى المنزل، وتقديمها فى ساحة القرية، وتبادل الطعام فيما بيننا جميعًا، والأكل سويًا، ودعوة الله على نجاة الجميع من الوباء الذى فتك بالعديد من البلدان.

توارث الأجيال

ويقول الدكتور محمود عبدالوهاب مدنى، الباحث التاريخى، إن الأهالى بقرية النزلة، اعتادوا على إقامة مأدبة الطعام فى شهر نوفمبر من كل عام، بعد ان اجتاحت الأوبئة صعيد مصر، خاصة أنهم يقومون أيضا بالتبرع بمبالغ مالية لشكر الله على نجاتهم من الوباء.

وأضاف الباحث التاريخى، أن الأهالى فى صعيد مصر، تبرعوا بمبلغ 100 ألف جنيه فى عصر الملك فؤاد لبناء مستشفى الحميات بقنا، وقت انتشار وباء الملاريا، الذى كان يفتك بآلاف المصريين فى ذلك التوقيت، إلا أن أهالى قرية النزلة بالشرقى بهجورة أقاموا الولائم والمأدبة، من أجل شكر الله على منحهم الحياة، والتى توارثها جيل بعد جيل.