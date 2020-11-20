مطرانية المنيا تحذر من حساب مزيف لأحد الكهنة

وذكرت المطرانية أن الحساب مزيف باسم أبونا أنسطاسى حليم ولا يخصه، ويأتى ذلك بعد شهر من تعرض الحساب الشخصى للقس بافلوس سمير، كاهن كنيسة العذراء بنزلة فرج الله، فى محافظة المنيا للاختراق، حيث أعلن عبر بيان للمطرانية، أن الاختراق من خلال شبكة كبيرة تهدف إلى محاولات لتشويه السمعة، بغرض الابتزاز المالى.

وقال القس بافلوس سمير، كاهن كنيسة العذراء بنزلة فرج الله، فى بيان نشرته مطرانية المنيا:"إننا نوهنا لما حدث ليكون الجميع على بينة، طالبا صلوات الجميع لأجله ليبطل الله مشورة الأشرار".

يذكر أنه فى 26 أغسطس الماضى، حذر دير القديس الأنبا توماس السائح، من صفحة مزورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى باسم أبونا صموئيل، وأشار الأنبا توماس إلى أن الراهب ليس لدية حساب على صفحات التواصل الاجتماعى، وليس له علاقة بهذه الصفحة من قريب أو من بعيد.