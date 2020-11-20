من 1 ديسمبر.. الآثار تعرض المواعيد الجديدة لـ فتح وغلق المحلات السياحية

وبحسب بيان عرضته الصفحة الرسمية لوزارة السياحة، اليوم الجمعة، عبر موقع "فيسبوك"، تقرر فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 صيفًا وشتاءً.

ووفقا للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وتضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو تحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق المحلات العامة.