جاء ذلك خلال جولة لمحافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.
وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، تفقد عبدالعال، عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة، للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة حرصًا على حياة المواطنينـ مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.
وشدد محافظ القاهرة على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الطقس السيئ .. محافظ القاهرة يهيب بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.