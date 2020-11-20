بسبب الطقس السيئ .. محافظ القاهرة يهيب بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، تفقد عبدالعال، عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة، للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة حرصًا على حياة المواطنينـ مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.