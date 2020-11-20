بسبب الأمطار .. انتشال جثة سيدة من أسفل عقار منهار بالإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى الإسكندرية، بلاغا من الأهالى بانهيار سقف عقار بحى الجمرك، وفور انتقال قوات الدفاع المدنى إلى موقع البلاغ تبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الأرضى بالعقار، وأسفر الحادث عن وفاة 3 سيدة وطفلين، فيما أصيب اثنين أخرين.

وفى السياق ذاته، لقى شاب مصرعه، فيما أُصيب 4 آخرين فى انهيار جزئى بعقار آخر مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية بسبب الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقى المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب فى غرق عدد من الشوارع.