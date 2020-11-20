أهم الأخبار.. السيسي يبحث هاتفيا الأزمة الليبية وأوضاع شرق المتوسط مع رئيس وزراء إيطاليا.. محمد صلاح والنني يغادران إلى إنجلترا بطائرة خاصة .. إصابة صالح جمعة بـ كورونا

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط والأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا". . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 مساء فى الشتاء و11 صيفا .. التنمية المحلية تعلن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020 . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

شدد وزير النقل الفريق كامل الوزيرعلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. القاهرة تحتضن السوبر الأفريقي 2020 بدلا من قطر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" إقامة السوبر الأفريقي 2020، في القاهرة بدلا من قطر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ‏إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: لا نية لإغلاق الأندية ومراكز الشباب بسبب كورونا

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول خسائر سيول الإسكندرية.. انهيار عقار وإنقاذ 4 مواطنين محتجزين

نتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، إلي العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سيول واستغاثات بالصرف لشفط المياه.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

أدت سيول الأمطار التي ضربت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إقلاع طائرة صلاح والنني لاستكمال العزل في إنجلترا أقلعت منذ قليل طائرة الإسعاف الخاصة القادمة لنقل نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والنجم محمد الننى لاعب الأرسنال إلى إنجلترا لاستكمال العزل بعد اصابته بكورونا . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.