نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الامطار خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة الممتدة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020.

وترصد " الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدا السبت:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).



الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية، الغربية - الشرقية - المنوفية ).



جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ).



- يوم الأحد المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )



شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )



- يوم الاثنين المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشید )



- يوم الثلاثاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم رشید ).



شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )



- يوم الأربعاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد بلطيم. دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ).



الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).



- يوم الخميس المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ).



الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية. المنوفية ).



وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.