نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الامطار خلال الفترة المقبلة في المقال التالي
وترصد " الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:
غدا السبت:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).
الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية، الغربية - الشرقية - المنوفية ).
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ).
- يوم الأحد المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
- يوم الاثنين المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشید )
- يوم الثلاثاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم رشید ).
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )
- يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد بلطيم. دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).
- يوم الخميس المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية. المنوفية ).
وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.