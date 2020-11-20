نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول علي صفحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأشارت الوزارة إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية

وفي سياق متصل، تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.