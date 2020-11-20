نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر" ترصد سقوط الأمطار بعزبة النخل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة الفجر سقوط الأمطار بعد زيادة حدتها بجنوب وغرب وشمال البلاد اليوم الجمعة ورصدت كاميرا الفجر منطقة عزبة النخل بالقاهرة بعد سقوط أمطار غزيرة.

وشهدت المحافظات حالة من عدم الاستقرار بداية من امس الخميس وتستمر حتى غد السبت، تتمثل فى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحرى.

كما تعرضت البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية السلوم: "مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد – العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة، على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.