ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية بسبب الأمطار

تسببت نوة المكنسة التي ضربت محافظة الإسكندرية في انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة حد السيول، ما تسبب في إصابة شخص، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 4 آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء سامى غنيم مدير الامن إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بمنطقة الجمرك أسفر عن إصابة شخص وما زال آخرين تحت الأنقاض.

وانتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها لانتشال ضحايا العقار ، كما انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

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وأوضح المحافظ، أن هطول الأمطار تسببت في انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي، ما تسبب في إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى.

