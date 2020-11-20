السوشيال ميديا تسخر من سباحة البط في شوارع الاسكندرية "صورة"

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من محافظة الإسكندرية التي شهدت تغيرات جذرية بسبب هطول الأمطار التي حولت الشوارع إلى بحار.

أطلق عدد من المواطنين، البط في شوارع الإسكندرية بعد هطول الأمطار بغزارة، ساخرين من الحال الذي يعتادوه خلال فصل الشتاء.

تحيا مصر رصدت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور، التي ترصد سباحة البط في شوارع المدينة بالإسكندرية الممتلئة بمياه الأمطار: "ده حالنا فى الإسكندرية في الشتاء".

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شهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار.