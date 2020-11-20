محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة بالمدارس غدا

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من "القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات" وفق للاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية- بحسب القرار.
وضربت نوة "باقى المكنسة" أحياء الإسكندرية، اليوم، صاحبها هطول أمطار رعدية ورياح جنوبية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، ما تسبب فى غرق عدد من الشوارع والطرق.
وتسببت الأمطار الغزيرة، فى انهيار جزئى لعقارين بمنطقتى الجمرك وكرموز بالإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص "سيدة ورجل وطفلين"، وإصابة 6 آخرين.
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