الإسكندرية تخصص خطا ساخنا لمساعدة المشردين بلا مأوى خلال الأمطار

وجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بتخصيص أرقام "034234131 -الخط الساخن 114"، للإبلاغ عن المشردين بلا مأوى، لتقديم المساعدات العاجلة لهم.





وكلف الشريف، مديرية التضامن الاجتماعى بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين فى الشارع بلا مأوى. وشدد محافظ الإسكندرية، على نقل المشردين إلى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن، أو توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة على المشردين غير الراغبين فى التجاوب مع فرق التدخل السريع. يأتى ذلك بالتزامن مع تعرض أحياء الإسكندرية لنوة "باقى المكنسة"، صاحبها هطول أمطار رعدية ورياح جنوبية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، مما تسبب فى غرق عدد من الشوارع والطرق.

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