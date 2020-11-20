جامعة الإسكندرية: غدا الدراسة أون لاين فقط بجميع الكليات

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، قرارا بتعطيل الدراسة، غدا السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها "أون لاين"، وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





ويستثنى من القرار كل من "القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعى، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد". وضربت نوة "باقى المكنسة" أحياء الإسكندرية، اليوم، صاحبها هطول أمطار رعدية ورياح جنوبية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، مما تسبب فى غرق عدد من الشوارع والطرق. وتسببت الأمطار الغزيرة، فى انهيار جزئي لعقارين بمنطقتي الجمرك وكرموز بالإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص "سيدة ورجل وطفلين"، وإصابة 6 آخرين.

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