«فيفا» يتراجع: إقامة حفل جوائز الأفضل في العالم 17 ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم، الجمعة، بشكل رسمي إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم " The Best"، للعام الجارى 2020، يوم 17 ديسمبر القادم، وذلك بعدما قرر التراجع عن إلغاؤها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهاذا العام في 25 نوفمبر الجارى وتنتهى في 9 ديسمبر المقبل.

أضاف بيان الفيفا أنه من المقرر أن يتضمن الحفل "الافتراضى" توزيع العديد من الجوائز أبرزها افضل لاعب ولاعبة فى العالم، أفضل مدرب للرجال والسيدات، أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، التشكيل المثالى الأفضل فى العالم لهذا العام رجال وسيدات أيضا، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والجماهير.

وأشار الفيفا إلى أنه بعد الاستئناف الآمن للمسابقات من المهم أن يكرم الاتحاد الدولى للعبة الذين حققوا إنجازات فى هذا العام الغير عادى بسبب ظروف جائحة كورونا، موضحا أنه تقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضى فقط.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى شهر مايو الماضى، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020، فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يقام الحفل في مدينة "ميلانو" خلال شهر سبتمبر الماضى، لكن فيفا فضل إلغاءه منعًا لانتشار العدوى بالإضافة إلى إلغاء وتعليق بعض البطولات المحلية والقارية خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة هو حامل لقب جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب بالعالم في عام 2019.