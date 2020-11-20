تعطيل الدراسة في جميع مدارس الاسكندرية.. «ماعدا الموظفين»

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا السبت، على خلفية التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد، والذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. واستثنى قرار المحافظ القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.

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