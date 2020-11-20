وزير الزراعة يوزع 150 ألف شتلة زيتون مجانا على المزارعين في مطروح

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة بافتتاح اعمال تطوير مركز التدريب بمركز بحوث الصحراء بمطروح وتفقد قاعات وورش التدريب ،وكذلك مشاتل الزيتون والتى بها ١٥٠ الف شتلة يتم توزيعها على المزارعين مجانا وفقا للضوابط والمعايير، يتم توزيعها من خلال 4 وحدات لمركز بحوث الصحراء بمطروح.

‏كما تم مشاهدة طلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية وتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتميزين منهم بالصفين الأول والثانى.

أشار وزير الزراعة الى جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مع الاهتمام بتمية الساحل الشمالى الغربى ومحافظة مطروح وسيوة، مع الاعداد لبدء مشروعات التعاون مع منظمة الايفاد بنحو 1.3 مليار جنيه لاقامة مشروعات زراعية خاصة بالمناطق الرعوية والصحراوية وتحقيق تنمية اجتماعية من خلال اقامة المزيد من الاباروالسدود وخزانات المياه و15 مدرسة و3 مدارس فنية وزيادة المساحات الزراعية بنحو 90 ألف فدان ومجموعة طرق بأطوال نحو 250 كم ، مع تقبل كافة المقترحات والابحاث العلمية التى تهدف لتحقيق التنمية لاهالى مطروح وحل المشكلات.

أكد محافظ مطروح استمرار تقديم الدعم للمزارعين والمرأة المعيلة مشيرا الى دعم مزارعى سيوة ب٣ مليون جنيه سنويا، وكذاك انشاء ابار نشو بتكلفة ١٠ مليون جنيه بدعم من المحافظة مشيرا الى التنسيق مع منظمة ايفاد لتحقيق التنمية المستدامة مع دراسة مقترح توزيع ٥الاف فدان على كلاب كلية الزراعة ومدرسة الزراعة المطرية ، كذلك جارى إعداد الدراسات للاستفادة من مياه الامطار وادخالها في مع المشروعات المخططة بمنحة الايفاد.

‏وكان وزير الزراعة قد بدأ جولته صباح اليوم في مطروح بتوزيع ٣٦٠٠ شيكارة تقاوى شعير بنحو ١٤٠ طن على 2333 مزارع بتكلفة نحو نصف مليون جنيه تم توزيعها مجانا على المزارعين في مناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني.