نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا لافتتاح.. اجتماع مع لجنة خبراء المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، بكل من لجنة الخبراء المتخصصين، ولجان التقييم، والتحالف المعد لمستندات عملية طرح وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والمكاتب الاستشارية الفنية الداعمة هندسيا وقانونيا، وذلك لمناقشة آخر ما توصلت إليه تلك اللجان تمهيدا للإعلان عن التحالف الذي سيقوم بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الاثرية بالمتحف، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار.

وقد استعرض الخبراء خلال الاجتماع آخر المستجدات التي وصلت إليها اللجان المتخصصة بهذا الشأن والتي أوشكت على الانتهاء حيث سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف، خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن لجنة الخبراء المتخصصين تشكلت بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٣٢١١ ) لسنة ٢٠١٩م، وتضم خبراء وقامات مصرية في مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد والصناعة والقانون، ومهمتها تقديم كافة أوجه الدعم لطرح عملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتفاوض مع مقدم أفضل العروض حتى الإنتهاء من التعاقد.