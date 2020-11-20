البابا تواضروس : كتاب مسار العائلة المقدسة عمل نفتخر به جميعًا

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وأضاف البابا تواضروس، أن هذا العمل الكبير والذى صدر فى 7 لغات بين الصورة والكلمة والشرح التفصيلى، لمواضع تنقلات العائلة المقدسة فى مصر شرقا، وغربا، وشمالًا، وجنوبا، حيث باركت الأرض والنهر فى تجوال استمر أكثر من 3 سنوات ونصف فى بدايات القرن الأول الميلادى وبصورة منفردة نالت مصر هذه البركة العظيمة إذ صارت بلادنا موطنا ثانيا بعد فلسطين للسيد المسيح والعذراء والقديس يوسف النجار، وانفراد مصر بهذه البركة جعلها بالحقيقة أرض مباركة.
وقال البابا إن الكتاب بمثابة توثيق تاريخى، وجغرافى، وأثرى نفتخر فى كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بهذا المجهود الثمين الذى قامت به الأمهات الراهبات فى بحث وتدقيق وإطلاع وتوثيق بصورة علمية باهرة منهج ومحتوى الكتاب.
يقع الكتاب فى 119 صفحة من القطع المتوسط ويعتمد فى منهجه على الخمسة ميامر أى سير الخاصة برحلة العائلة المقدسة، وهى مخطوطات للآباء البابا ثيوفيليس البطريرك "رقم 23"، والقديس يوحنا ذهبى الفم بطريرك القسطنطينية وهما من القرن الرابع الميلادى والبابا تيموثاوس البطريرك "26" من القرن الخامس الميلادى، والأنبا زخارياس أسقف سخا، والأنبا قرياقوس أسقف البهنسا وهما من القرن السابع الميلادى.
وبينت النصوص الرئيسية لهذه المخطوطات الأماكن الخاصة بمسار العائلة المقدسة وهى التى تم تصويرها وتوثيقها حسب الوضع الراهن وتمثل المسار الرئيسى لرحلة العائلة المقدسة فى مصر، وضم الكتاب 17 موقعا من الفرما وحتى دير العذراء مريم المحرق بالقوصية، وإن كان قد أشار إلى دير العذراء درنكة بجبل أسيوط دون منحة رقم كموقع فى المسار حيث أكد الكتاب بكل وضوح أن دير المحرق هو آخر مرحلة فى هذه الرحلة الشاقة والمباركة لأرض مصر ومن هناك عادت إلى فلسطين.
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