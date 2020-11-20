بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالزيتون

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، اليوم الجمعة، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، بمشاركة القمص الدكتور أوغسطينوس منير، راعى الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة.





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