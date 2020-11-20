مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في مدينة نصر بسبب الأمطار

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، بشارع بلبيس المتفرع من شارع هارون بمصر الجديدة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس اليوم.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بمصرع طفلة نتيجة صعق كهربائى بالشارع بسبب تساقط الأمطار بالمنطقة.

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شهدت العديد من المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة هطول الأمطار بغزارة، بعدما انخفضت درجات الحرارة، ومن ثم تصدر الطقس اليوم محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.